В Костанае пресечена масштабная мошенническая схема, связанная с незаконной активацией и арендой SIM-карт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности выявили мужчину, который в течение нескольких месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов и регистрировал их в мессенджерах WhatsApp и Telegram. Полученные номера он сдавал в аренду через Telegram — всего около 35 абонентских номеров, что принесло ему доход примерно в 5 миллионов тенге.

Используя арендованные SIM-карты, мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка", причинив ущерб более 2 миллионов тенге. Полицейские изъяли телефоны, SIM-карты и другие доказательства противоправной деятельности. Подозреваемый дал признательные показания, сейчас ведется досудебное расследование.

Правоохранители предупреждают, что сдача и использование SIM-карт, зарегистрированных на других лиц, является нарушением закона Республики Казахстан. Такие схемы представляют серьёзную угрозу, поскольку арендованные номера часто используются для рассылки спама и координации мошеннических действий. Ответственность несут как арендаторы, так и лица, предоставляющие номера.