Киберпреступность: в Казахстане в прошлом году заблокировано 19 млн поддельных звонков
Работа проведена полицейскими совместно с операторами связи.
Кроме того, полицейские изъяли более 100 тысяч sim-карт, а также 88 sim-box устройств, использовавшихся злоумышленниками, передает BAQ.KZ.
По информации МВД, в прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров. Еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.
- Борьба с киберпреступностью является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел. В целях защиты граждан в цифровом пространстве полиция проводит комплексную работу. С момента запуска системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть дел, одно из которых носит транснациональный характер, - сообщили в МВД.
Полицейские отмечают, что "традиционные" виды преступлений в условиях развития интернета перешли в онлайн-пространство, появились их новые формы. Сегодня кражи совершаются через сеть, злоумышленники используют современные технологии для хищения денежных средств граждан.
В МВД в очередной раз предупреждают: чтобы не стать жертвой обмана, не следует переходить по подозрительным ссылкам, сообщать персональные данные, не передавать банковские карты и их реквизиты третьим лицам.
