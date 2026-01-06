Кроме того, полицейские изъяли более 100 тысяч sim-карт, а также 88 sim-box устройств, использовавшихся злоумышленниками, передает BAQ.KZ.

По информации МВД, в прошлом году за пределами Казахстана была пресечена деятельность семи call-центров. Еще шесть подобных центров ликвидированы на территории страны.

- Борьба с киберпреступностью является одним из приоритетных направлений деятельности Министерства внутренних дел. В целях защиты граждан в цифровом пространстве полиция проводит комплексную работу. С момента запуска системы предотвращено свыше 85 миллионов мошеннических вызовов. По фактам создания и руководства преступными группами возбуждено шесть дел, одно из которых носит транснациональный характер, - сообщили в МВД.

Полицейские отмечают, что "традиционные" виды преступлений в условиях развития интернета перешли в онлайн-пространство, появились их новые формы. Сегодня кражи совершаются через сеть, злоумышленники используют современные технологии для хищения денежных средств граждан.

В МВД в очередной раз предупреждают: чтобы не стать жертвой обмана, не следует переходить по подозрительным ссылкам, сообщать персональные данные, не передавать банковские карты и их реквизиты третьим лицам.