Киберспортсмен Molodoy стал мировым амбассадором Международного года волонтеров
Всемирно известный киберспортсмен Данил «Molodoy» Голубенко присоединился к Международному году волонтеров в качестве мирового амбассадора. Ожидается, что его участие поможет популяризировать идеи добровольчества среди молодежи.
19 Июля 2026, 16:35
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19 Июля 2026, 16:3519 Июля 2026, 16:35
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Казахстанский киберспортсмен Данил «Molodoy» Голубенко назначен мировым амбассадором Международного года волонтеров.
Инициатива о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров была предложена Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.
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