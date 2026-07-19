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Киберспортсмен Molodoy стал мировым амбассадором Международного года волонтеров

Всемирно известный киберспортсмен Данил «Molodoy» Голубенко присоединился к Международному году волонтеров в качестве мирового амбассадора. Ожидается, что его участие поможет популяризировать идеи добровольчества среди молодежи.

19 Июля 2026, 16:35
АВТОР
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19 Июля 2026, 16:35
19 Июля 2026, 16:35
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Казахстанский киберспортсмен Данил «Molodoy» Голубенко назначен мировым амбассадором Международного года волонтеров.

Инициатива о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров была предложена Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.

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