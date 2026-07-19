Киберспортсмен Molodoy стал мировым амбассадором Международного года волонтеров

Казахстанский киберспортсмен Данил «Molodoy» Голубенко назначен мировым амбассадором Международного года волонтеров.

Инициатива о провозглашении 2026 года Международным годом волонтеров была предложена Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и единогласно поддержана Генеральной Ассамблеей ООН.