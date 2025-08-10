В Актау дайвер и экоактивист Канат Абдиев устроил необычный субботник — под водой, передает BAQ.KZ. В одиночку он проплыл 1,3 километра по дну Каспийского моря, собирая мусор, оставленный людьми.

На опубликованных кадрах видно, как Абдиев медленно движется среди подводных пейзажей, поднимая на поверхность пластиковые бутылки, остатки еды, старые автомобильные покрышки, металлический лом и другие отходы.

По словам дайвера, увлечение подводным плаванием пришло к нему три года назад, но привычка собирать мусор появилась позже — после одной из тренировок, когда он наткнулся на залежи отходов на морском дне. С тех пор Канат считает очистку Каспия своим гражданским долгом. В своих видеороликах он нередко обращается к жителям Актау и туристам, призывая их бережнее относиться к природе.