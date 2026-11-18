Модернизация одного километра оросительного канала в 2026 году может обойтись почти в 9 раз дороже, чем в 2025-м. На это обратили внимание депутаты фракции «Әділет» в запросе на имя заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева, который огласил депутат Аббат Орисбаев.

В 2025 году на модернизацию 728,4 км каналов из республиканского бюджета предусмотрели 3,269 млрд теңге. В 2026 году на работы на 383,2 км каналов за счет внешних займов планируют 14,9825 млрд теңге. По нашим расчетам, в первом случае километр обходится примерно в 4,5 млн теңге, во втором примерно в 39,1 млн.

«Конечно, технические характеристики и объемы работ могут различаться. Однако такая существенная разница в объемах финансирования, особенно с учетом обязательств государства по возврату внешних займов, требует открытого и экономически обоснованного объяснения», – говорится в запросе.

План по каналам не выполнили

Депутаты ссылаются на заключение Высшей аудиторской палаты за 2025 год. В водном хозяйстве страны 5 681 объект, в том числе 82 водохранилища, 4 099 каналов, 84 гидротехнических сооружения и 1 416 скважин вертикального дренажа.

«При этом вместо запланированных 5 процентов автоматизировано всего 208 объектов, или 3,7 процента от их общего числа», – отмечают в «Әділет».

Не выполнили и план по модернизации каналов. Вместо 728,4 км обновили только 496,5 км, причиной стало нарушение договора подрядчиком.

«Это вызывает вопросы относительно качества планирования проектов, порядка выбора подрядных организаций и контроля за исполнением договорных обязательств», – подчеркнули депутаты.

В 2026 году число автоматизированных объектов планируют довести до 881. Но, по мнению депутатов, оценивать нужно не только количество новых систем, но и то, насколько они реально работают.

«Результативность государственной политики в водной сфере должна определяться не объемом освоенных средств и количеством модернизированных объектов, а прежде всего сокращением реальных потерь воды, повышением надежности водоснабжения и снижением эксплуатационных затрат», – говорится в запросе.

Депутаты напомнили, что Глава государства в Послании раскритиковал низкие темпы внедрения водосберегающих технологий, выращивание влагоемких культур и незаконное использование воды и поручил создать единую цифровую платформу водных ресурсов.

Что предлагают депутаты