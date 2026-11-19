На глубине до 1 200 метров под землёй работают люди и тяжёлая техника. Здесь особенно важно вовремя заметить опасность и знать, где находится каждый шахтёр. На одной из крупнейших шахт Казахстана для этого используют цифровые системы, которые отслеживают перемещение сотрудников и оборудования. Как обеспечивается безопасность подземных работ, проверил Премьер-министр Олжас Бектенов, передаёт BAQ.KZ.

Речь идёт о шахте «Болашак» Донского горно-обогатительного комбината в Хромтауском районе Актюбинской области. Она начала работу в декабре 2024 года при участии Президента Касым-Жомарта Токаева.

Шахта объединяет два месторождения – Миллионное и Алмаз-Жемчужина. Здесь расположены шесть подземных горизонтов, а глубина самого протяжённого шахтного ствола превышает один километр. Это самый глубокий шахтный ствол в Казахстане.

Производственная мощность комплекса составляет около 7 млн тонн хромитовой руды в год. В проект вложили порядка 1 трлн тенге, создано 1,8 тысячи рабочих мест.

Как технологии помогают защищать шахтёров

На «Болашаке» добыча руды и строительные работы ведутся на глубине от 800 до 1 200 метров.

По словам директора Донского горно-обогатительного комбината Бауыржана Утемисова, здесь используют современную самоходную технику, часть которой можно дистанционно управлять с поверхности.

Это позволяет сокращать объём ручного труда и уменьшать необходимость непосредственного участия работников в отдельных производственных операциях.

Ещё одна важная технология – интеллектуальная система подземного позиционирования. Она позволяет отслеживать местонахождение людей и оборудования в шахте.

Такая информация особенно важна при возникновении нештатных ситуаций, когда необходимо быстро определить, где находятся сотрудники.

Генеральный директор АО «ТНК «Казхром» Ержан Абдулабеков также рассказал о работе по совершенствованию промышленной безопасности. Для поиска технологических решений предприятие привлекает научные организации Казахстана и зарубежных стран, использует цифровое моделирование и разрабатывает меры по дегазации.

Бектенов потребовал усилить контроль

Несмотря на внедрение современных технологий, вопрос безопасности на промышленных объектах остаётся острым.

Во время посещения шахты Олжас Бектенов напомнил о ранее выявленных нарушениях и авариях. Он поручил усилить контроль за соблюдением требований безопасности, следить за техническим состоянием оборудования и принимать дополнительные меры для предупреждения несчастных случаев.

Особое внимание Премьер-министр обратил на ответственность руководителей предприятий за жизнь и здоровье работников.

«Глава государства последовательно проводит политику укрепления конституционного принципа “Закон и Порядок” во всех сферах общественной и экономической жизни. Для промышленности это прежде всего безусловное соблюдение требований безопасности и ответственность руководителей за жизнь и здоровье работников. Необходимо переходить от реагирования на происшествия к системному предупреждению рисков и активно внедрять цифровые инструменты контроля. Безопасность труда должна стать неотъемлемой частью производственной культуры каждого предприятия», – подчеркнул Олжас Бектенов.

За 20 шахтами и рудниками следят круглосуточно

Цифровой контроль промышленной безопасности постепенно распространяется и на другие предприятия Казахстана.

По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, в Ситуационный центр ведомства круглосуточно поступает информация с 20 шахт и рудников, включая объекты «Казахмыса», Karaganda Komir, «Шалкия Цинк LTD» и Донского ГОКа.

Системы видеомониторинга и позиционирования позволяют в режиме реального времени отслеживать перемещение работников и техники, контролировать состояние воздуха под землёй и выявлять опасные факторы.

При возникновении угрозы система помогает оперативно передавать сигналы оповещения.

Цифровые технологии должны не просто фиксировать происшествия, а помогать предупреждать их. Именно на таком подходе Премьер-министр потребовал сосредоточить дальнейшую работу по промышленной безопасности.