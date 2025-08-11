Прошлым вечером Алматы превратился в огромную концертную площадку. Центральный стадион - сердце города - принял одну из главных поп-звёзд планеты - Дженнифер Лопес. Но до первых аккордов шоу горожанам и гостям пришлось пройти главное испытание вечера - километровые очереди, жару и ажиотаж у входов. Несмотря на все неудобства, тысячи людей сохраняли улыбки, делали фото и делились водой. О том, как алматинцы и гости города ждали звезду, рассказывает корреспондент BAQ.kz.

Подготовка города: акимат и стадион в режиме максимальной мобилизации

К концерту готовились долго. Как сообщили в акимате Алматы, приезд Дженнифер Лопес стал событием, требующим особого подхода. Было задействовано несколько ключевых направлений: ремонт и модернизация Центрального стадиона, организация транспортных потоков, обеспечение безопасности и комфортной логистики для десятков тысяч зрителей.

Что касается Центрального стадиона, то там был проведен ремонт отдельных участков трибун, заменены сиденья, отремонтированы лестницы и входные группы, также было обновлено освещение, в том числе сцены и периметра стадиона, усилены инженерные сети - от электропитания до систем водоснабжения и канализации. Кроме то, к подготовке к концерту провели модернизацию санитарных зон: установили дополнительные туалетные модули и точки с питьевой водой.

На территории и вокруг стадиона развернули 26 контрольно-пропускных пунктов с металл детекторами и сканерами. В подготовке и проведении мероприятия были задействованы сотни сотрудников полиции, ЧС, медиков и пожарных, которые обеспечивали безопасность. Внутри стадиона дежурили бригады скорой помощи, а в фан-зонах - дополнительные медицинские посты.

Что касается транспорта и перекрытия улиц: временами они действительно были перекрыты – с 14:00 действовали частичные перекрытия улиц рядом со стадионом - проспекта Абая, улиц Байтурсынова, Сатпаева и Муканова, были ограничены в навигации водители такси, а некоторые автовладельцы свободно передвигались даже по улице Абая. Возле стадиона были организованы бесплатные шаттлы с разных районов города, чтобы минимизировать пробки, а внутри - были установлены указатели и схемы движения зрителей к секторам, фан-зонам и VIP-зоне.

Все эти меры были направлены на то, чтобы мега-шоу прошло без сбоев. Однако уже днём стало понятно, что главным вызовом станут не сцена и техника, а людские потоки. Действительно очереди выстроились огромные, тянущиеся на сотни метров справа и слева от стадиона.

Начало ажиотажа: очереди с утра

С самого утра у стадиона начали собираться первые поклонники. К трём часам дня очередь уже тянулась от станции метро "Байконур" до главных входов. Соцсети заполнили фотографии и видео: сотни, а потом и тысячи людей стояли в плотной колонне под палящим солнцем.

В ожидании - разные эмоции. Кто-то улыбался, делал селфи, кто-то жаловался на медленный пропуск. Периодически в очередях возникали споры и недовольство. Но в целом царила атмосфера большого праздника, где каждый понимал: такая возможность выпадает нечасто.

Организаторы постарались скрасить ожидание. У входов зрителей встречали маскоты в костюмах снежных барсов и уличные артисты - жонглёры, музыканты, танцоры. Работали фуд-корты с напитками и закусками, зоны для фото, пункты бесплатной раздачи воды.

Температура воздуха в Алматы в этот день достигала +36 °C, и наличие питьевой воды стало спасением. Волонтёры разливали её в стаканчики и открытые бутылки, чтобы избежать лишнего мусора и ускорить раздачу, но им было не просто наблюдать за ситуацией с самого утра.

Скоординировать потоки зрителей и помочь тысячам поклонников Дженнифер Лопес - задача, которая выпала на плечи более чем трём сотням волонтёров. Среди них - Амина Мирзахметова, работающая на мероприятии с 11:00 утра.

"Волонтеров разделили на две большие группы: около 150 человек работают внутри стадиона, в секторах, на фан-зонах и VIP-зонах, а ещё примерно 150 - снаружи, помогая ориентироваться в очередях, указывая путь к нужным входам", - рассказала Амина.

Она признаётся, что обстановка не всегда была простой: случались и конфликты.

"Иногда гости нервничали и спрашивали, почему мы "ничего не делаем", хотя мы старались по максимуму выполнять свои задачи. Людей с самого утра было много. Уже к трём часам дня возле стадиона выстроились огромные очереди. Концерт был объявлен на 19:00, но мы понимали, что Дженнифер Лопес выйдет позже - примерно в 20:30. На часах почти 20:00 вечера и мы в ожидании, как и те, кто пришел послушать концерт", - рассказывает волонтер.

Поклонники в ожидании звезды

Среди многочисленных поклонников, пришедших в этот жаркий августовский вечер, была и алматинка Диана. Она признаётся, что приезд Дженнифер Лопес для неё - особое событие.

"Я пришла на концерт, потому что это певица нашего детства, мы выросли на ее песнях. В целом, для Казахстана это грандиозное событие, что к нам приезжают звёзды такой мировой величины. Это очень радует. Посмотрите, сколько людей собралось! Огромные очереди тянутся с обеих сторон возле Дворца спорта имени Балуана Шолака. Но, несмотря на то, что нам приходится ждать довольно долго, мы сохраняем хорошее настроение в предвкушении выступления", - делится эмоциями Диана.

Сейдахмет Самаддинов и его супруга готовились к этому вечеру задолго до концерта - билеты они приобрели ещё в мае, заплатив за каждый по 137 000 тенге. Мужчина вспоминает, как добирались до стадиона, и что им пришлось пережить в очереди.

"Мы приехали примерно в 18:30. Вышли возле станции метро "Байконур", а оттуда уже началась очередь. До променада шли час! В очереди начались конфликты, споры, ажиотаж. Некоторые нагло лезли вперёд, чуть ли не до драки доходило. Но мы люди спокойные - решили отстоять, как все нормальные. За нами, кстати, перекупы выстраивались: очередь начали продавать за три-четыре тысячи тенге. Вот и "бизнес" нашёлся", - рассказывает алматинец.

Решение пойти на концерт Дженнифер Лопес супруги приняли без колебаний.

"Если бы поехали, например, в Дубай, на одного человека это обошлось бы минимум в полторы тысячи долларов. Недавно в Грузии был концерт Джастина – тоже дорого. А здесь, по сути, дешево: чуть больше двухсот долларов за билет. Такой шанс упускать нельзя", - говорит Сейдахмет.

О ситуации на дорогах он говорит с иронией, что на самом деле власти больше ажиотажа создали, а дороги, по сути, открыты.

"В новостях писали, что всё перекрыли. На самом деле всё открыто. Ну, там полицейские стоят, что-то делают, но толком ничего не знают. Информации ноль. Волонтёры - вот они молодцы, всё подсказывают", - говорит он.

Среди зрителей, собравшихся у Центрального стадиона, была и гостья из Павлодара - Дина. Она признаётся, что ради концерта преодолела сотни километров, ведь упустить возможность увидеть любимую певицу вживую не могла.

"К большому сожалению, когда Дженнифер Лопес проводила концерт в Астане, я не смогла на него попасть. Поэтому мы с супругом заранее купили билеты и решили приехать в Алматы. В этот раз муж остался дома с нашей трёхмесячной дочкой, а я, как давняя фанатка Дженнифер Лопес, просто не могла пропустить это событие", - рассказывает Дина.

Она вспоминает, как певица повлияла на её вкус и стиль ещё в детстве.

"Я помню, как смотрела её клипы, слушала песни и любовалась нарядами. Тогда я ходила в ателье и шила себе точно такие же. Дженнифер Лопес - звезда мировой величины, и я её преданная поклонница. С нетерпением жду, когда мы зайдём на концерт и получим море положительных эмоций", - поделилась поклонница Джей Ло.

Международный масштаб

По данным организаторов, на концерт в Алматы приехали гости из более чем 30 стран. Сами туристы, как отмечалось ранее в СМИ, отмечают, что город произвёл на них яркое впечатление: величественные горы, чистый воздух, вкусная еда и гостеприимные люди.

Экономический эффект от концерта прогнозируется в миллиарды тенге. Отели, рестораны, такси, торговые центры - все почувствовали наплыв клиентов. Для Алматы это не только культурное событие, но и серьёзный стимул для развития туризма.

Фото, видео: Венера Касумова.