Кинематографический парк «Казахфильм» планируют создать в Алматы

В Алматы разрабатывают концепцию нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кино. Кинематографический парк «Казахфильм» планируют сделать местом для прогулок, отдыха и знакомства с отечественным кинематографом, сообщили в управлении развития общественных пространств города.

По задумке, история казахстанского кино станет частью городского пространства. В парке появятся тематические зоны, посвященные разным этапам развития отечественного кинематографа.

Проект предусматривает прогулочные аллеи, интерактивные и мультимедийные инсталляции, амфитеатр для кинопоказов под открытым небом, детскую площадку и зоны отдыха.

Знакомить посетителей с известными фильмами и историей казахстанского кино планируют в том числе с помощью современных интерактивных форматов.

В парке также смогут проводить кинопоказы, тематические мероприятия и другие культурные события.

Пока речь идет именно о разработке концепции будущего пространства. В предоставленной информации сроки реализации проекта и его стоимость не указаны.