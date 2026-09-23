Кинематографический парк «Казахфильм» планируют создать в Алматы
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В Алматы разрабатывают концепцию нового общественного пространства, посвященного истории казахстанского кино. Кинематографический парк «Казахфильм» планируют сделать местом для прогулок, отдыха и знакомства с отечественным кинематографом, сообщили в управлении развития общественных пространств города.
По задумке, история казахстанского кино станет частью городского пространства. В парке появятся тематические зоны, посвященные разным этапам развития отечественного кинематографа.
Проект предусматривает прогулочные аллеи, интерактивные и мультимедийные инсталляции, амфитеатр для кинопоказов под открытым небом, детскую площадку и зоны отдыха.
Знакомить посетителей с известными фильмами и историей казахстанского кино планируют в том числе с помощью современных интерактивных форматов.
В парке также смогут проводить кинопоказы, тематические мероприятия и другие культурные события.
Пока речь идет именно о разработке концепции будущего пространства. В предоставленной информации сроки реализации проекта и его стоимость не указаны.
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