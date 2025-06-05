В погоне за лёгкой наживой интернет-мошенники всё чаще осваивают романтические площадки, передает BAQ.KZ. На сайтах знакомств они маскируются под эффектных девушек и привлекательных мужчин, чтобы войти в доверие, сыграть на чувствах и… выманить деньги. За красивыми аватарками и ласковыми сообщениями скрываются хорошо отработанные схемы обмана.

Создавая фальшивые профили, мошенники охотно идут на контакт, проявляют искренний интерес, рассказывают трогательные истории - и постепенно втягивают жертву в ловушку. Эксперты предупреждают: распознать обманщика с первого взгляда почти невозможно, но вот по характерным схемам их можно вычислить.

Схема 1: “Кино не будет”

Под предлогом совместного похода в кино вам присылают ссылку на покупку билетов. Сайт выглядит правдоподобно, но на деле - это фейковая страница, созданная для кражи банковских данных. Вводите номер карты - и злоумышленники получают доступ ко всем вашим средствам.

Схема 2: “Помоги, если любишь”

Мошенник жалуется на беду - тяжёлая болезнь, срочная операция у родственника, потеря паспорта за границей. Он просит “в долг”, обещая всё вернуть. Деньги уходят, а “влюблённый” собеседник - в офлайн навсегда.

Схема 3: “Быстрые инвестиции”

Под видом заботы мошенник рассказывает, как заработал на инвестициях, и предлагает подключиться. Жертве дают ссылку на фальшивую платформу или контакт “проверенного брокера”. В итоге деньги не работают - они просто исчезают.

Важно понимать: покупка билетов онлайн - не опасна, если это делается через проверенные сайты. А вот переход по неизвестным ссылкам — реальный риск. Точно так же нельзя занимать деньги малознакомым людям в Интернете: даже если история звучит душещипательно, она может быть выдумкой. Что касается “инвестиций” - не стоит доверять предложениям разбогатеть от случайного собеседника. Легкие деньги чаще всего уходят не к вам, а от вас.

Как защититься?

- Не торопитесь делиться личными данными, особенно банковскими.

- Не переходите по сомнительным ссылкам, даже если они выглядят правдоподобно.

- Сохраняйте критическое мышление - даже если собеседник кажется идеальным.