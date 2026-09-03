Кинологов и заводчиков наградили за сохранение казахской тазы

Казахстанскиех кинологов, заводчиков и специалистов наградили за работу по сохранению казахской тазы. Церемония прошла 3 сентября, в день, который в стране впервые официально отмечают как День казахской тазы, передает BAQ.KZ.

Награжденным вручили почетные грамоты и благодарственные письма Министерства экологии и природных ресурсов.

Среди участников были представители Союза кинологов Казахстана, собаководы, хендлеры и специалисты, которые занимаются разведением и сохранением национальной породы.

Дата выбрана не случайно. 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация предварительно признала казахскую тазы и утвердила международный стандарт породы № 372.

Казахстан при этом официально закрепили как страну происхождения тазы.

Сейчас в стране продолжают формировать племенной фонд и работать над сохранением природных и рабочих качеств породы. Отдельное внимание уделяют ее дальнейшему признанию и продвижению на международном уровне.