Кинологов и заводчиков наградили за сохранение казахской тазы
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Казахстанскиех кинологов, заводчиков и специалистов наградили за работу по сохранению казахской тазы. Церемония прошла 3 сентября, в день, который в стране впервые официально отмечают как День казахской тазы, передает BAQ.KZ.
Награжденным вручили почетные грамоты и благодарственные письма Министерства экологии и природных ресурсов.
Среди участников были представители Союза кинологов Казахстана, собаководы, хендлеры и специалисты, которые занимаются разведением и сохранением национальной породы.
Дата выбрана не случайно. 3 сентября 2024 года Международная кинологическая федерация предварительно признала казахскую тазы и утвердила международный стандарт породы № 372.
Казахстан при этом официально закрепили как страну происхождения тазы.
Сейчас в стране продолжают формировать племенной фонд и работать над сохранением природных и рабочих качеств породы. Отдельное внимание уделяют ее дальнейшему признанию и продвижению на международном уровне.
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