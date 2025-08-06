Тысячи гостей, сотни активностей и культурно-спортивная атмосфера. В Абайской области проходит декада, посвящённая легендарному земляку Абаю Кунанбаеву. Художники, айтыскеры, поэты, силачи, эрудиты со всего Казахстана ярко и зрелищно погружают людей в торжественную обстановку. А ещё демонстрируют на деле знаменитые заветы просветителя - самосовершенствование, нравственный рост и просвещение. Праздничные торжества стартовали 1 августа. Кульминация ожидается с 8 по 10 число. Как на родине Абая приближают его 180-летний день рождения, в юбилейном обзоре корреспондента BAQ.KZ.

"Времена года", "Көзімнің қарасы...", "Желсіз түнде жарық ай". Нетленная классика Абая неделю звучит на улицах Семея. Её поют, цитируют, включают на проигрывателях. Лик Абая, запечатлённый на юбилейном логотипе, смотрит на прохожих почти с каждого здания. Эта приятная праздничная суета воцарилась в Семее с конца июля, ещё до начала декады по случаю дня рождения Абая Кунанбаева.

Накануне праздника Семей заметно похорошел и визуально преобразился. На перекрёстках и вдоль дорог установили малые тематические украшения и архитектурные формы в национальном стиле, которые останутся горожанам на память о культурном проекте в честь писателя. Рядом с одноимённой библиотекой возвышается трёхметровый макет книги "Слов назидания". Внутри – QR коды с отсылкой на каждое из 45 философских размышлений. Селфи-зон для фото Семее стало больше.

Местами заменили тротуарную плитку, подстригли газоны, привели в порядок общественные пространства. На украшение улиц городской бюджет выделил 125 млн. тенге.

По аналогии с традицией Наурызнама, 180-летний юбилей Абая было решено праздновать 10 дней, каждый из которых по задумке должен пройти необычно и полезно. Праздничная декада началась 1 августа. В этот день в Семее и Абайском районе стартовала серия мероприятий, которая закончится в день рождения Абая – 10 августа.

Так, первый день декадника ознаменовался торжественным открытием уникального энциклопедического ресурса "ABAY ACADEMIYASY", который собрал воедино наследие выдающегося поэта, предоставляя возможность получить доступ к оцифрованным литературным, научным и музыкальным материалам из любой точки планеты. Кстати, портал станет не только хранилищем знаний, но и платформой для публикации научных исследований, обмена идеями и профессиональных дискуссий.

В рамках декадника планируется провести около 100 встреч международного, национального и регионального масштаба. В их числе спортивные, поэтические, музыкальные состязания, выставки и показы мод. Все эти активности проходят ежедневно с 9 часов утра и до позднего вечера, собирая на улицах Семея тысячи зрителей. А также интересных людей, мастеров своей сферы, увлечённых героев нашего времени.

Всё началось с футболки

Так, в первый день на центральном арбате Семея столичная художница иллюстратор Ансаган Мустафа презентовала свою 170-ю по счёту выставку под названием "Көңілге түрлі ой салар". В эти дни она экспонируется в здании университета.

Яркая на образы и насыщенная на социальные темы экспозиция создана по мотивам нашей реальности. Выставка под открытым небом стала настоящим визуальным диалогом со зрителями, приглашая задуматься о глубине творчества великого Абая, его размышлениях о человеческих пороках, ценностях и вызовах, которые он бросает своему народу.

Художница привезла в Семей 60 работ. Половина написана специально для юбилея любимого писателя. Среди его изречений она выделяет два самых актуальных на сегодня, которые и вдохновили её на создание последних работ: "Тамағы тоқтық, Жұмысы жоқтық, Аздырар адам баласын", что переводится как "Сытое брюхо и безделье губят человеческое дитя". Вторая цитата - "Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің мен ақылың екі жақтап", что значит "Верь в себя, ты сам себе поможешь; труд и ум поддержат тебя с двух сторон".

"О творчестве нашего просветителя Абая Кунанбаева знают за рубежом. Вместе с моими картинами в другие страны едут и его мысли, его назидания. Я пишу на социально-значимые темы, о чём больше ста лет назад писал великий мыслитель. Я надеюсь, что мои картины донесут мудрость Абая до каждого прохожего, зрителя, и вдохновят людей на размышления о себе и мире вокруг", - поделилась своими ожиданиями Ансаган Мустафа.

Работы художницы выполнены в технике пластик-арт - акрил на пластиковых полотнах размером 60 на 80 сантиметров. Этот материал выдерживает многие испытания. Даже дождь и ветер во время уличной выставки не стали помехой.

Работы иллюстратора побывали в десятках стран почти всех континентов. А чтобы не забыть, где именно, Ансаган Мустафа клеит на рамки стикеры с флагом. Поэтому по её работам можно изучать карту мира.

"За океаном популярны работы, посвящённые зависимости от социальных сетей и мнимым материальным ценностям. Герои этих картин "кричат" о том, что нужно поднять голову, оторвать взоры от телефонов, путешествовать и читать книги. А вот, например, проблемы алкоголизма, безработицы, "паризитизма" на старшем поколении больше популярны в странах СНГ".

Интересный факт о творчестве Ансаган Мастафы: её путь начался с конкурса на лучшую футболку с образами и изречениями Абая, который в дальнейшем вылился в изобразительное искусство.

Там, где был Абай

Ещё один художник, тщательно подготовившийся к юбилею Абая - Руслан Шакабаев. Живописец из Семея запечатывает память о старинном зодчестве цветными карандашами. В его работах домики и особняки застывают в особом стиле - тёплом, уютном, душевном.

6 августа в Университете Алихана Букейханова открылась его выставка, на которой представлено больше 20 новых работ. На них изображены те строения Семея конца 19 века, в которых бывал и жил сам Абай Кунанбаев, и которые в то время играли большое значение в социально-экономическом развитии города.

"Достоверно известно, что Абай останавливался в доме своего ученика Анияра Молдабаева и Бекбая Баисова. Правда, до наших дней сохранился лишь дом Молдабаева. Сейчас в нём находится музей "Алаш Арыстары - Мухтар Ауэзов", - отметил Руслан Шакабаев.

Кстати, с момента открытия литературно-мемориального музея Абая в 1940 году, экспонаты три раза переезжали и до девяностых годов располагались в тех зданиях, в которых бывал Абай. Это перечисленные дома Баисова и Молдабаева, а также дом купца Ершова. Все они застыли на картинах семейского художника. Благодаря им, зрители могут воображаемо пройтись по старинным локациям вместе с Абаем.

Дом Анияра Молдабаева, где останавливался Абай

Руслан Шакабаев - журналист и краевед. Увлечённо изучает историю родного города. Живёт в историческом районе Семея - татарском крае. Именно в этой слободке учился и гостил Абай, посещал медресе. Художник и поэт ходили по одним и тем же улицам, разглядывали город с одного ракурса. Личность Абая занимает почётное место в творчестве художника.

В яблочко!

На протяжении всех 10 дней в Семее проходят турниры по национальным и олимпийским видам спорта. На острове Бейбітшілік уже выбрали сильнейших в таких дисциплинах, как таэквондо, армрестлинг, тогыз-кумалак, асыки, каратэ, гиревой спорт, борьба, подтягивание на турнике.

Стрельба из лука не стала исключением. Этот возрождающийся национальный вид спорта становится популярным. Абай хорошо владел луком и стрелами, рассказывают в воспоминаниях его современники. Тогда этот инвентарь был залогом успешной охоты, а сейчас - элемент спорта и развлечения. А ещё, говорят тренеры, символ духовных ценностей. Кочевники с большим уважением относились к этому атрибуту, считая его частью своей культурной идентичности. В эпоху номадов использование лука было неотъемлемой частью их быта - именно он помогал охотиться, защищать родовые земли и сохранять традиции. Для многих тюркских народов этот инструмент стал символом боевого мастерства и духовной силы.

Чемпионат по стрельбе из лука собрал в Семее ребят со всей области в возрасте от 13 до 17 лет, чтобы отобрать лучших для участия в республиканском соревновании.

Мальчики и девочки показали хорошее владение оружием, говорят организаторы.

Тренер Ардак Смагулов из Бескарагайского района Абайской области - настоящий энтузиаст. Он обучает ребят стрельбе из лука в свободное от работы время. Ему за это не платят. Не выделяют помещение. Кроме того, он сам закупает инвентарь. Упорство сельского учителя даёт плоды. Его ученики уже побеждают в республиканских чемпионатах.

"Стрельба из лука развивает у современных детей то, что ускользает из-за гаджетов и соцсетей - сосредоточенность, усидчивость, внимание. Тренировки дают хороший результат, положительно отражаются на поведении, учёбе. Дети становятся более спокойными. Ловкость, меткость и внимательность идут в придачу", - рассказал учитель физкультуры Мало-Владимирской средней школы Ардак Смагулов.

Ежедневные турниры проходят на праздничной поляне острова Бейбітшілік. К юбилею Абая здесь открыли этноаул. Он включает юрточный городок, сакское жилище и татарскую усадьбу, которая в 2022 году во время международного Сабантуя положила начало этой задумке.

Под открытым небом

Зрелищность - это, пожалуй, главная особенность проходящего в Семее декадника.

За последние дни в Семее прошло несколько мероприятий, участники и зрители которых унесли с собой очередную порцию ярких эмоций.

Так, в спортивно-развлекательном комплексе Арена прошёл интеллектуальный турнир "Абай Квиз", на котором собралось 1080 эрудитов одновременно. Таким образом, участники поставили новый казахстанский рекорд, как самая массовая викторина на казахском языке.

Самые красивые участники юбилейных торжеств - модели и народные этно-дизайнеры – собрались на показе мод. Красота и стиль воцарились в эти дни на подиуме национальной выставки "Abai rukhy fashion week".

А самые сильные казахстанцы выступили на турнире по силовому экстриму "Семей батыры". Здесь зрители воочию увидели, как выглядят богатыри, убедились в огромной силе современных Самсонов.

Поистине "тяжёлое" зрелище включало в себя несколько экстремальных туров: переворачивание тяжёлой шины, буксировка автобуса, "фермерская прогулка", рывок штанги весом больше 300 кг и другие испытания.

Побороться за первое место и потягать железо приехали силачи из Усть-Каменогорска, Павлодара, районов Абайской области. Впервые городской турнир вышел за пределы области.

Битва силачей с нестандартными снарядами с каждым годом обретает славу и массу последователей, которых называют стронгменами.

Самым неутомимым на экстрим-состязаниях по случаю юбилея Абая стал житель Усть-Каменогорска Вадим Макарцов. Он занимается тяжёлой атлетикой и силовым экстримом с 17 лет. Сейчас ему 37. Вес богатыря 150 кг. Вадим - неоднократный чемпион республиканских и международных соревнований. Тренируется не меньше двух раз в неделю. Его сила – это регулярные тренировки и работа над природными данными.

Вадим пять раз поднял штангу, которая весит в два раза больше его самого, пробежал несколько кругов с 70-килограммовым мешком на плече (вес взрослого барана), сдвинул с места и протащил большой пассажирский автобус, вызвав восхищение многочисленной публики.

В рамках 180-летия Абая на Арбате Семея под открытым небом ежедневно проходят показы фильмов о просветителе.

Зрители собираются к 19 часам, занимают уже привычные места в импровизированном уличном кинотеатре под названием "Аспан синема", и проводят больше часа за просмотром занимательных фильмов о жизни и творчестве Абая.

В эти семейчане наблюдают за развитием событий фильма "Путь Абая". До конца декадника на огромном экране покажу картину "Коксерек", документальный фильм "Последние дни Абая" и музыкальный фильм "Песни Абая".

10 августа, в день Абая, в Семее и в Абайском районе пройдут кульминационные мероприятия - поминальный обед, Байга, финальные поединки по Казакша курес, грандиозный концерт и фейерверк. Для участия в праздничных встречах и турнирах в Абайскую область съедутся около 30 тысяч участников.

Фото: Альбина Халел