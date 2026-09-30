KIOGE-2026: Казахстан нарастит бурение и локальное производство в нефтегазовой отрасли

В Казахстане планируют увеличить объем геологоразведочного бурения, расширить локальное производство нефтегазового оборудования и активнее внедрять цифровые решения в отрасли. Эти направления обозначили на международной выставке и конференции KIOGE-2026 в Алматы.

В мероприятии участвуют более 500 компаний из 62 стран.

Бурение хотят довести до 120 скважин в год

Одним из приоритетов остается восполнение ресурсной базы.

По малоизученным участкам электронные аукционы проводят в течение 10 рабочих дней после подачи заявки. Обязательное условие для таких участков предусматривает проведение сейсмических исследований минимум на 30 процентах площади.

В 2026 году ожидается бурение около 80 разведочно-оценочных скважин.

В 2027 и 2028 годах этот показатель планируют увеличить до 120 скважин ежегодно.

Среди других направлений вице-министр энергетики Ерлан Акбаров назвал разведку глубоких горизонтов, повышение коэффициента извлечения нефти на зрелых месторождениях, локализацию производств и глубокую переработку углеводородов.

В Минэнерго собрали 45 проектов с искусственным интеллектом

Отдельный блок касается цифровизации нефтегазовой отрасли.

В министерстве сформирован портфель из 45 проектов с применением искусственного интеллекта.

В геологоразведке совместно с Shell и Национальной геологической службой идет пилотный проект по оцифровке и повторной интерпретации архивных данных.

В добыче уже работает отечественная система онлайн-мониторинга более 4 тысяч скважин.

Ожидается, что сокращение простоев на 20 процентов позволит получить экономический эффект до 1 млрд тенге в год.

Процедуры Центральной комиссии по разведке и разработке переводят в единый цифровой контур.

При этом в Минэнерго подчеркивают, что искусственный интеллект должен оставаться вспомогательным инструментом, а окончательные решения сохраняются за человеком.

От импорта оборудования хотят переходить к собственным производствам

На отдельной сессии KIOGE обсуждали нефтегазовое машиностроение и нефтехимию.

Акбаров заявил, что локальное содержание должно приводить к открытию реальных производств, созданию рабочих мест и развитию инженерных компетенций внутри страны.

«Наш ключевой акцент — локализация технологий и открытие реальных производств внутри Казахстана. Мы обязаны переходить от импорта готового оборудования к созданию собственных производственных мощностей, развитию отечественного инжиниринга и новых рабочих мест», - сказал он.

Для производителей внедряют пятилетние и десятилетние оффтейк-контракты, чтобы производители могли рассчитывать на прогнозируемый спрос.

От казахстанских машиностроителей при этом ждут соблюдения требований по качеству, конкурентной цены и сроков поставки.

16 октября в Уральске пройдет отраслевой форум по развитию нефтегазового машиностроения. Там планируют формировать прямые заказы между производителями и операторами крупнейших месторождений.

Более 500 компаний из 62 стран

30-я юбилейная выставка KIOGE проходит на территории «Атакента» в Алматы.

В открытии вместе с Ерланом Акбаровым приняли участие министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль Мазруи, министр энергетики Узбекистана Шерзод Ходжаев, министр энергетики Кыргызстана Алтынбек Рысбеков, президент Всемирного нефтяного совета Педро Мирас и генеральный секретарь Форума стран-экспортеров газа Филип Мшелбила.

Участники осмотрели международные и казахстанские павильоны. В Минэнерго рассчитывают, что представленные на выставке разработки будут внедряться на предприятиях и переходить в долгосрочные контракты.

Акбаров обозначил четыре приоритета

На пленарной сессии «Глобальная интеграция. Роль Казахстана в новых энергетических цепочках» вице-министр выделил четыре направления развития топливно-энергетического комплекса.

Речь идет о восполнении ресурсной базы через глубокую разведку, повышении нефтеотдачи зрелых месторождений, локализации производств и развитии глубокой переработки углеводородов.

В завершение первого дня KIOGE Ерлан Акбаров вручил отраслевые награды «Легенда KIOGE» геологам, буровикам и инженерам, внесшим вклад в развитие нефтегазового сектора Казахстана.