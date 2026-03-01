Столичные пожарные ликвидировали пожар в точке фастфуда, передает BAQ.kz.

Возгорание произошло в отдельно стоящем киоске быстрого питания в районе Байқоңыр. Огонь, сообщают в службе 112, вспыхнул в зоне фритюрницы. Прибывшие на место спасатели МЧС действовали молниеносно. Пожарные не только ликвидировали очаг возгорания, но и предотвратили серьезную угрозу: из задымленного помещения был оперативно вынесен кислородный баллон, что позволило избежать возможного взрыва.