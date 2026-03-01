Киоск быстрого питания вспыхнул на правом берегу Астаны
Что стало причиной рассказали огнеборцы.
Столичные пожарные ликвидировали пожар в точке фастфуда, передает BAQ.kz.
Возгорание произошло в отдельно стоящем киоске быстрого питания в районе Байқоңыр. Огонь, сообщают в службе 112, вспыхнул в зоне фритюрницы. Прибывшие на место спасатели МЧС действовали молниеносно. Пожарные не только ликвидировали очаг возгорания, но и предотвратили серьезную угрозу: из задымленного помещения был оперативно вынесен кислородный баллон, что позволило избежать возможного взрыва.
"Благодаря слаженным действиям расчетов пламя не успело перекинуться на расположенное вплотную кафе. Распространение огня было остановлено в кратчайшие сроки. Пострадавших нет. МЧС напоминает, что соблюдение элементарных правил пожарной безопасности на объектах общественного питания – залог сохранности имущества и жизни людей", - говорится в сообщении.
