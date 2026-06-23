Британский премьер-министр Кир Стармер официально подал в отставку, став шестым главой правительства, покинувшим этот пост после референдума по Брекзиту в 2016 году. До него с системным кризисом в стране не справились Дэвид Кэмерон, Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак.

Главным фаворитом на освобождающееся кресло на Даунинг-стрит сейчас называют мэра Манчестера Энди Бернема, в котором лейбористы видят шанс вернуть доверие избирателей. Однако эксперты уверены, что простая смена лиц не решит проблем Великобритании.

Страну по-прежнему раскалывают вопросы миграции, падающего уровня жизни, дефицита бюджета и застоя в экономике. Каждый новый премьер обещал британцам стабильность, но терпел неудачу. В итоге затяжной политический хаос и падение доверия к власти лишь усиливают раскол в обществе и играют на руку правым популистам и протестным партиям.