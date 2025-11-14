  • 14 Ноября, 00:59

Кирилл Герасименко выиграл золото на Играх исламской солидарности в Эр-Рияде

Фото: Тұрар Қазанғапов

Лидер сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем Игр исламской солидарности, которые проходят в Эр-Рияде, передает BAQ.KZ. 

В финале личного разряда среди мужчин он встретился с египтянином Омаром Ассаром.

В решающем матче Герасименко одержал победу со счетом 4:1 и взял реванш у Ассара.

Напомним, Кирилл Герасименко и Омар Ассар встречались и в 1/8 финала Олимпийских игр 2024 года в Париже. Тогда победу одержал египетский спортсмен 

