  • 13 Ноября, 18:47

Кирилл Герасименко вышел в финал Исламских игр в Эр-Рияде

Фото: Тұрар Қазанғапов

Лидер сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко пробился в финал Исламских игр солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

В полуфинале он победил представителя Алжира Булуссу Мехди. Герасименко выиграл матч за выход в финал со счётом 4:0 (11:7, 11:6, 13:11, 11:3).

В финале он встретится с Омаром Ассаром из Египта. Мачт состоится сегодня, 13 ноября. Начало в 22:15 по времени Астаны.

