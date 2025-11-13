Кирилл Герасименко вышел в финал Исламских игр в Эр-Рияде
Сегодня, 18:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:05Сегодня, 18:05
67Фото: Тұрар Қазанғапов
Лидер сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко пробился в финал Исламских игр солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
В полуфинале он победил представителя Алжира Булуссу Мехди. Герасименко выиграл матч за выход в финал со счётом 4:0 (11:7, 11:6, 13:11, 11:3).
В финале он встретится с Омаром Ассаром из Египта. Мачт состоится сегодня, 13 ноября. Начало в 22:15 по времени Астаны.
Самое читаемое