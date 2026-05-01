Кирпичный завод открылся в Мангистауской области

В селе Бейнеу начал работу новый кирпичный завод — филиал ТОО «Тогыс-Аралотын», передает BAQ.KZ со ссылккой на Lada.kz.

Как сообщили в Центре общественных коммуникаций, предприятие рассчитано на выпуск до 2 млн кирпичей в год. На сегодняшний день уже произведено около 1,2 млн единиц продукции, которая поставляется как на местный рынок, так и в другие регионы Казахстана.

На заводе создано 12 рабочих мест. Кроме того, с мая планируется запуск линии по производству пескоблоков мощностью до 180 тыс. единиц в год. Это позволит дополнительно трудоустроить около 10 человек.

В акимате отметили, что запуск предприятия направлен на развитие строительной отрасли и поддержку экономики региона.