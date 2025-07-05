В проект, направленный на развитие строительной индустрии, инвестировано 2,5 млрд тенге, передает BAQ.KZ. Завод, оснащенный современным оборудованием, способен выпускать до 36 миллионов кирпичей в год. Производственный процесс полностью автоматизирован: при постоянном штате из трех человек в сезонный период численность работников увеличивается до 15.

"Оборудование для завода было закуплено в Китае. На первом этапе глина, вода и уголь смешиваются в специальной установке. Затем полученная смесь уплотняется и приобретает форму кирпича. После этого заготовки отправляются в печь, где сначала сушатся при температуре 400 градусов, а затем обжигаются при 800 градусах. Остывшие кирпичи сортируются и укладываются с помощью специальных роботов", - говорится в сообщении.

Готовая продукция будет поставляться во все регионы Казахстана, а также экспортироваться в страны ближнего зарубежья.