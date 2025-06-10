Озера Малый Талдыколь №5 и №7 в столице не на шутку обеспокоили местные власти. В последнее время состояние водоемов многократно ухудшилось: водная гладь приобрела нездоровый цвет и покрылась водорослями. А анализ воды вообще показал отклонения от нормы по ряду критериев. В пробах нашли даже кишечную палочку. Водоемы находятся в непосредственной близи от жилых домов, поэтому в Астану пригласили ученых, которые должны провести биологическую чистку. Насколько опасно такое соседство и как сегодня выглядят другие водные объекты Астаны? Подробности на BAQ.kz.