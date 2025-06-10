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Кишечную палочку нашли в пробах из водоема в центре Астаны

Журналисты отправились на место, чтобы узнать опасно ли это для столичных жителей?

Сегодня, 18:24
АВТОР
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Акимат Астаны Сегодня, 18:24
Сегодня, 18:24
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Фото: Акимат Астаны

Озера Малый Талдыколь №5 и №7 в столице не на шутку обеспокоили местные власти. В последнее время состояние водоемов многократно ухудшилось: водная гладь приобрела нездоровый цвет и покрылась водорослями. А анализ воды вообще показал отклонения от нормы по ряду критериев. В пробах нашли даже кишечную палочку. Водоемы находятся в непосредственной близи от жилых домов, поэтому в Астану пригласили ученых, которые должны провести биологическую чистку. Насколько опасно такое соседство и как сегодня выглядят другие водные объекты Астаны? Подробности на BAQ.kz

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