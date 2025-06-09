Министерство здравоохранения РК завершило масштабную проверку 66 школьных столовых в Мангистауской области. В 65 из них зафиксированы грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований, передает BAQ.KZ.

В результате наложено 57 административных штрафов на общую сумму более 18 млн тенге, выдано 60 предписаний, отстранены от работы 62 сотрудника пищеблоков. Один материал направлен в суд.

В регионе состоялось совещание с участием министра здравоохранения Акмарал Альназаровой и акима области Нурдаулета Килыбая, где были озвучены причины нарушений: отсутствие санитарных заключений, использование просроченных продуктов, плохая гигиена, работа персонала без медосмотра, а также выявление бактерионосителей — в том числе дизентерии и стафилококка.

"Повторяющиеся нарушения, несмотря на инцидент с массовым отравлением 459 учеников в Мунайлинском районе в прошлом году, говорят о формальном подходе к вопросам безопасности детей", — отметила заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Роза Кожапова.

Также выявлены факты допуска к работе сотрудников без необходимых медосмотров, слабый контроль со стороны бракеражных комиссий и отсутствие квалифицированного персонала.

Министерство здравоохранения поручило Департаменту СЭК региона усилить профилактику и контроль, а Управлению образования — срочно привести школьные пищеблоки в соответствие с нормами и наладить систему контроля за поставщиками питания. Управлению здравоохранения поручено ужесточить контроль за выдачей медицинских книжек.

Для системного решения проблемы Минздравом разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования, в том числе исключение предварительных уведомлений о проверках и проведение мониторинговых визитов.

В рамках визита министр также посетила склад вакцин "СК-Фармация", проверив условия хранения и транспортировки. Эпидемиологическая ситуация в регионе остаётся стабильной. Уровень иммунизации детей по КПК с марта 2024 года составил 83,9%.