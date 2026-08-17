КИСИ: выборы в Курултай становятся важным этапом формирования новой политической культуры

За два месяца до выборов депутатов Курултая в Казахстане заметно сократилось число избирателей, которые не определились с выбором партии. При этом готовность принять участие в голосовании остается стабильно высокой — на уровне более 70%. Об этом свидетельствует анализ семи социологических исследований, обобщенных Казахстанским институтом стратегических исследований при Президенте РК (КИСИ).

Исследования проводились различными организациями в период с 13 июня по 17 августа 2026 года.

Не определились только 5,3%

Одним из главных изменений за время избирательной кампании стало сокращение доли неопределившихся.

В исследовании DATAMetrics, проведенном с 13 июня по 2 июля по заказу КИСИ, 22,6% респондентов еще не знали, какую партию поддержат.

В последующих исследованиях этот показатель постепенно снижался: до 14,2%, затем до 10,9% и 8,4%. В наиболее позднем замере Института общественной политики доля неопределившихся составила уже 5,3%.

Таким образом, показатель снизился на 17,3 процентного пункта — более чем в четыре раза.

В КИСИ считают, что такая динамика может быть связана с ростом информированности населения и активизацией партийных и агитационных кампаний.

Более 70% намерены прийти на выборы

Все семь исследований показывают относительно близкие результаты по готовности казахстанцев голосовать.

В зависимости от опроса принять участие в выборах намерены от 70,3% до 75,6% респондентов.

Наибольшую активность демонстрируют представители старшего поколения. По данным КИОР, среди них о готовности голосовать заявили 80,7%, среди молодежи — 69,4%.

При этом о предстоящих 23 августа выборах знают 89,4% опрошенных: 55,2% хорошо знакомы с информацией о них, еще 34,2% слышали о выборах, но не знают подробностей.

Как меняются рейтинги партий

Согласно приведенным КИСИ исследованиям, лидирующую позицию занимает партия «Әділет». Ее показатель в разных замерах вырос с 54,2% до 70,3%.

На второй позиции находится «Ауыл» с результатами в диапазоне 5,1–7,3%.

За третью и четвертую позиции, согласно анализу, конкурируют «Ақ жол» и Respublica. Отдельная конкуренция наблюдается между Народной партией Казахстана и ОСДП.

При этом окончательные результаты голосования социологические опросы не предопределяют.

Что влияет на выбор казахстанцев

По данным Института общественной политики, 44,4% опрошенных при выборе партии ориентируются на положительную оценку ее инициатив.

Еще 29,2% называют себя сторонниками выбранной партии, 25,3% связывают с ней будущее страны, а для 14,7% имеет значение взаимодействие партии с избирателями.

В КИСИ отмечают, что главным изменением последних двух месяцев стало не увеличение заявленной готовности голосовать — она оставалась высокой на протяжении всей кампании, — а резкое сокращение числа неопределившихся избирателей.