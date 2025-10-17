В Восточном Казахстане завершено строительство одной из самых протяжённых и значимых автодорог страны — "Калбатау – Майкапшагай", соединяющей Казахстан с Китаем, передает BAQ.KZ. Теперь по всей длине трассы протяжённостью 415 километров открыто движение. Проект реализовала национальная компания "ҚазАвтоЖол" в рамках поручения президента Касым-Жомарта Токаева. Финансирование обеспечено за счёт Экспортно-импортного банка Китая и республиканского бюджета.

Работы велись сразу на десяти участках, проходящих по территории Абайской и Восточно-Казахстанской областей. При строительстве использовались преимущественно отечественные материалы и местная рабочая сила — это позволило трудоустроить сотни жителей близлежащих районов. В проекте участвовали 8 асфальтобетонных заводов, 1100 единиц техники и около 1800 специалистов.

Помимо самой дороги, построено 37 мостов, 2 путепровода, 2 транспортные развязки, 349 водопропускных труб, а также зоны отдыха и санитарные узлы. Финальные работы по благоустройству вдоль трассы завершатся к концу ноября.

По словам председателя правления "ҚазАвтоЖол" Дархана Иманашева, новая магистраль станет важным элементом международного транзитного коридора.