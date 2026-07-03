Власти китайской провинции Хайнань повысили уровень предупреждения о тайфуне в связи с приближением тропического шторма "Майсак", передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.

По прогнозам синоптиков, уже во второй половине дня пятницы "Майсак" выйдет на побережье между городами Ваньнин и Санья. После выхода на сушу он станет первым тайфуном, достигшим территории Китая в 2026 году.

В связи с ухудшением погодных условий уровень предупреждения был повышен с IV до III.

Власти провинции полностью приостановили транспортное сообщение. До субботы отменено железнодорожное сообщение, связывающее остров Хайнань с материковым Китаем. Также прекращены паромные перевозки через пролив Цюнчжоу.

По данным метеорологов, скорость ветра в районе эпицентра достигает 18 м/с. Тайфун движется на северо-запад со скоростью 10–15 км/ч и продолжает усиливаться.

В пятницу и субботу в Хайнане ожидаются сильные дожди. В отдельных районах количество осадков может превысить 350 мм.

Местные власти призвали рыболовецкие суда укрыться в безопасных местах, а также усилили меры безопасности на морских платформах и туристических объектах в прибрежных и горных районах.