Китай готовится к удару мощного тайфуна
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Власти китайской провинции Хайнань повысили уровень предупреждения о тайфуне в связи с приближением тропического шторма "Майсак", передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа.
По прогнозам синоптиков, уже во второй половине дня пятницы "Майсак" выйдет на побережье между городами Ваньнин и Санья. После выхода на сушу он станет первым тайфуном, достигшим территории Китая в 2026 году.
В связи с ухудшением погодных условий уровень предупреждения был повышен с IV до III.
Власти провинции полностью приостановили транспортное сообщение. До субботы отменено железнодорожное сообщение, связывающее остров Хайнань с материковым Китаем. Также прекращены паромные перевозки через пролив Цюнчжоу.
По данным метеорологов, скорость ветра в районе эпицентра достигает 18 м/с. Тайфун движется на северо-запад со скоростью 10–15 км/ч и продолжает усиливаться.
В пятницу и субботу в Хайнане ожидаются сильные дожди. В отдельных районах количество осадков может превысить 350 мм.
Местные власти призвали рыболовецкие суда укрыться в безопасных местах, а также усилили меры безопасности на морских платформах и туристических объектах в прибрежных и горных районах.
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