Китай и КНДР заявили о "непобедимой дружбе"

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Северную Корею и заявил о "непобедимой дружбе" между двумя странами. Это его первая зарубежная поездка в этом году и первый визит в Пхеньян с 2019 года.

В аэропорту его встретили лидер КНДР Ким Чен Ын и его жена Ли Соль Чжу, в городе были размещены приветственные баннеры.

Китай и Северная Корея уже десятилетиями остаются близкими партнёрами, при этом Пекин – главный экономический и политический союзник Пхеньяна.

Си Цзиньпин отметил, что отношения двух стран переходят на "новый исторический этап" и что сотрудничество будет расширяться в разных областях, включая торговлю, науку, строительство, здравоохранение и сельское хозяйство. Он также подчеркнул необходимость совместно противостоять «гегемонии» и попыткам дестабилизации региональной безопасности.

Одной из ожидаемых тем переговоров назывался вопрос ядерной программы Северной Кореи, однако эксперты допускают, что он может вообще не подниматься. Переговоры по ядерному разоружению между США и КНДР ранее фактически зашли в тупик, а Пхеньян заявил, что считает свой ядерный статус необратимым.

На фоне визита учитывается и изменение геополитической ситуации. После усиления контактов между Северной Кореей и Россией, включая военно-политическое сотрудничество, баланс влияния в регионе стал более сложным. Москва и Пхеньян вывели отношения на более высокий уровень, включая соглашения о взаимной обороне и обмен ресурсами.

По оценкам аналитиков, Китай при этом стремится сохранить ведущую роль в отношениях с КНДР и не допустить ослабления своего влияния, а также усиления зависимости Пхеньяна от других игроков. Для Пекина Северная Корея остаётся важным элементом региональной стабильности и фактором стратегического баланса в Восточной Азии.