На фоне второго саммита "Центральная Азия – Китай", проходящего в Астане 16–17 июня, сотрудничество между странами региона и КНР выходит за рамки инфраструктурных проектов и всё активнее смещается в сферу технологий, энергетики, космоса и цифровой трансформации. Старший эксперт Отдела азиатских исследований КИСИ при Президенте РК Жадыра Асеткызы сообщила, что сотрудничество приобретает новое качество и охватывает всё больше направлений, передаёт BAQ.KZ.

"К июню 2025 года технологическое партнёрство между Китаем и странами Центральной Азии вышло на качественно новый этап. Китай стал одним из ключевых внешнеэкономических участников в цифровой трансформации региона – от строительства сетей 5G и внедрения систем "умный город" до развития спутниковой навигации BeiDou", - рассказала Жадыра Асеткызы.

Особое внимание уделяется подготовке инженерных и технических кадров. Казахстан становится одной из ключевых стран, где развиваются совместные образовательные и научные программы с КНР.

"В Казахстане функционируют филиалы ведущих университетов КНР (включая Северо-Западный политехнический университет, Пекинский университет языка и культуры, City University of Hong Kong). На базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева успешно функционирует мастерская "Лу Баня", ориентированная на обучение передовым автомобильным технологиям. В теку откроется вторая "Мастерская Лу Баня" на базе Евразийского национального университета им. Л.Гумилёва. Кроме того, в 2025 году ожидается запуск Казахстанско-китайского технического колледжа – флагманского учреждения по подготовке специалистов с международной квалификацией", - добавила эксперт.

По словам Жадыры Асеткызы, уже сейчас развивается межколледжное сотрудничество между Казахстаном и Китаем, включающее обмены и практики с ведущими промышленными кластерами КНР.

"Уже сегодня колледжи Алматы, Шымкента и Жамбылской области приступили к тесному сотрудничеству с китайскими партнёрами – ведущими колледжами и промышленными кластерами, где казахстанские студенты и преподаватели изучают передовые технологии, методы организации учебного процесса и современные производственные стандарты", - пояснила эксперт.

Формат саммита "Центральная Азия – Китай", зародившийся в Сиане, укрепляется как регулярная платформа многостороннего сотрудничества, в которой Казахстан играет центральную роль.

"На фоне визита Си Цзиньпина и второго саммита ЦА-КНР укрепляется не только двустороннее, но и многостороннее измерение этих связей. Сам формат саммита, зародившийся в Сиане в 2023 году, оформляется как устоявшаяся традиция, в которой Казахстан играет ведущую роль – как страна-хаб в "Центральной Азии+", принимая также форматы "ЦА-Россия", "ЦА-ЕС", "ЦА-Италия" и другие", - рассказала Жадыра Асеткызы.

В центре внимания остаётся поиск баланса между национальными приоритетами и международным сотрудничеством.