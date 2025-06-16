В 2024 году Китай инвестировал свыше 40 млрд долларов в экономику стран Центральной Азии. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, выступая на форуме индустриально-инвестиционного сотрудничества "Китай – Центральная Азия", передаёт BAQ.KZ.

"Китай является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнёров Казахстана и стран Центральной Азии. В 2024 году объём торговли Центрально-Азиатского региона с Китаем достиг 95 миллиардов долларов, при этом почти половина этой суммы приходится на Казахстан. Двусторонний товарооборот достиг исторического максимума в 2024 году —- 44 миллиарда долларов США. Объём китайских инвестиций в экономику стран региона превысил 40 миллиардов долларов", - отметил Скляр.

Он отметил, что между странами установлены доверительные отношения и достигнут высокий уровень взаимодействия.

"Безусловно, этому в первую очередь способствуют искренне дружеские и доверительные отношения между лидерами наших государств. Дипломатия глав государств стала движущей силой укрепления партнёрства между странами Центральной Азии и Китаем. У нас есть огромные возможности для дальнейшего расширения сотрудничества по всем направлениям", — отметил Скляр.

По его словам, на рынке стран Центральной Азии представлено около 10 тысяч компаний с участием китайского капитала. Только в Казахстане при участии китайских инвесторов реализуется 224 проекта на общую сумму более 66 миллиардов долларов с созданием почти 50 тысяч рабочих мест, заключил Скляр.

Напомним, в Астане 16-17 июня пройдет саммит "Центральная Азия – Китай" с участием председателя КНР Си Цзиньпина.