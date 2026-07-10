Китай испытал аналог технологий SpaceX: опубликовано видео

10 Июля 2026, 17:00
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кадр из видео 10 Июля 2026, 17:00
10 Июля 2026, 17:00
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Фото: кадр из видео

Китай провел успешные испытания экспериментальной системы возвращения ракеты-носителя, сделав еще один шаг в развитии технологий многоразового использования космической техники, передает BAQ.KZ со ссылкой на CCTV.

Испытания состоялись после запуска ракеты Long March 10B с Центрального космодрома Хайнань на юге страны.

Примерно через шесть минут после старта первая ступень ракеты, отделившись от верхней части, выполнила управляемое вертикальное возвращение. После снижения ее успешно захватила специальная сеть, установленная на морской платформе.

По данным государственного телевидения Китая, это первое успешное испытание подобной технологии в стране.

Разработчики рассчитывают, что система позволит значительно сократить стоимость космических запусков за счет повторного использования элементов ракеты-носителя и повысит эффективность космической программы.

Китайские специалисты называют испытания важным этапом развития национальной космической отрасли. По оценке государственных СМИ, внедрение технологии управляемого возвращения должно укрепить позиции Китая в сфере многоразовых ракет и усилить конкуренцию с ведущими мировыми космическими державами, прежде всего США.

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