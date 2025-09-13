Китай успешно провёл статические огневые испытания первой ступени ракеты-носителя Long March 10, предназначенной для пилотируемых миссий на Луну, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lenta.RU.

Испытания прошли 11 сентября на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань. Это уже второй подобный тест первой ступени перспективного носителя.

Ранее, в июне 2024 года, SpaceNews писало о первом успешном огневом испытании прототипа Long March 10, оснащённого тремя двигателями YF-100K на паре "керосин – жидкий кислород".

Как отмечалось в апреле 2024 года, заместитель директора Китайского управления пилотируемой космической техники Линь Сицян заявлял о завершении разработки ключевых элементов лунной программы: ракеты Long March 10, пилотируемого корабля Mengzhou, посадочного модуля и новых скафандров.