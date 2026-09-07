Китай изучает применение человекоподобных роботов на поле боя

Китайская армия готовит человекоподобных роботов к возможной работе вместе с солдатами и уже проверяет сценарии их применения при штурме зданий, разведке и проникновении в тыл противника. Военные закупки и исследования в этой сфере заметно выросли за последние два года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Reuters изучил более 100 тендеров, научных работ, патентов, официальных публикаций и материалов китайских оборонных компаний. Они показывают, что интерес армии смещается от отдельных экспериментов к подготовке технологий, которые в перспективе могут выйти на поле боя.

REUTERS/Tingshu Wang

От соревнований к военным полигонам

В августе в Пекине прошли Всемирные игры человекоподобных роботов. Машины бегали, боксировали, танцевали и соревновались в ушу. Через два дня после окончания игр официальная газета Народно-освободительной армии Китая призвала быстрее переносить разработки из лабораторий на военные полигоны.

Военные исследователи уже рассматривают сценарий городского боя, в котором шесть роботов делят между двумя штурмовыми группами. Вместе с солдатами они должны входить в занятое противником здание и последовательно проверять этажи и помещения.

Модель была представлена исследовательским центром Национального университета оборонных технологий Китая. Авторы исходили из возможностей техники, которая может появиться в распоряжении армии в течение пяти-десяти лет. В работе не уточнялось, какое оружие смогут нести такие машины и как они будут действовать при встрече с гражданскими.

REUTERS/Tingshu Wang

Роботов учат проникать в тыл

В июне 2025 года один из конкурсов университета включал задание по проникновению в тыл противника. Роботу требовалось войти на территорию, построить ее карту и найти цели.

Другие сценарии предусматривают охрану военных объектов, патрулирование и проверки на базах. В военных публикациях обсуждается и более дальняя перспектива, когда роботы смогут перейти от поддержки подразделений к непосредственному участию в боевых действиях.

В мае 2025 года армия объявила тендер на покупку человекоподобного робота с установкой и техническим обучением. Спустя четыре месяца появился еще один запрос на систему восприятия окружающей среды и управления движениями.

В июне 2026 года военные заложили около 300 тыс. долларов на систему сбора и разметки данных с камер, радаров и датчиков движения. Эти данные нужны для обучения роботов перемещению по разным типам местности.

REUTERS/Tingshu Wang

Китай контролирует большую часть рынка

У армии есть крупная промышленная база, на которую она может опираться. По оценке BofA Global Research, китайские компании обеспечили около 95% мировых поставок человекоподобных роботов в 2025 году.

К разработкам подключаются оборонные предприятия. Государственная Norinco представила полноразмерного робота Fuxi, рассчитанного на охрану, разведку, патрулирование и выполнение опасных задач. Машиной может дистанционно управлять оператор.

Такой подход пока решает одну из главных проблем человекоподобных систем. Современные роботы еще не способны надежно самостоятельно принимать решения в непредсказуемой обстановке.

Reuters не нашел свидетельств того, что вооруженные человекоподобные роботы уже поступили в действующие подразделения китайской армии. Они потребляют много энергии и остаются менее надежными вне контролируемых испытаний.

США идут тем же путем

Военное применение человекоподобных машин изучает и армия США. В прошлом году она объявила конкурс на создание таких систем для совместной работы с военнослужащими.

Среди возможных задач назывались разведка, охрана, расчистка препятствий, работа с опасными материалами и участие в наступательных и оборонительных операциях в городской застройке. Для дальнейших контрактов предусмотрено до 1,25 млн долларов.

Китайское Минобороны ранее заявляло, что вооружения на базе искусственного интеллекта должны оставаться под контролем человека.

Исследователь Академии военных наук Китая Ван Юнхуа считает, что массовому появлению человекоподобных машин в армии пока мешают проблемы с движением, восприятием окружающей среды и автономностью. По его оценке, ситуация может измениться после снижения стоимости производства и развития серийного выпуска.