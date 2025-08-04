Китай изучает способы выведения из строя спутников Starlink
Пекин обеспокоен растущим влиянием спутников компании SpaceX
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Китайские военные и правительственные аналитики рассматривают сценарии нейтрализации спутниковой сети Starlink, принадлежащей компании SpaceX, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bild.
Пекин обеспокоен потенциалом использования спутников Илона Маска в военных целях и не исключает возможности их физического выведения из строя.
В числе обсуждаемых мер - перехват сигналов, дистанционное повреждение батарей с применением химикатов, а также запуск так называемых "ударных спутников", оснащённых ионными двигателями, лазерами и телескопами для точечной ликвидации объектов на орбите.
На сегодняшний день Starlink владеет крупнейшей группировкой космических спутников - около 8000 активных единиц, что составляет почти две трети от всех действующих аппаратов на орбите. Сеть охватывает 140 стран, но в число пользователей не входят Китай, Иран и Северная Корея.
На фоне доминирования SpaceX другие игроки выглядят скромно: у Amazon в рамках проекта Kuiper на орбите всего 78 спутников из планируемых 3230, у OneWeb - около 650. Китайские программы Guowang и Qianfan пока запустили менее 100 спутников из запланированных 15 000.
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