Китай направил почти $6 млн на ликвидацию последствий тайфуна «Бави»

Власти Китая выделили 40 млн юаней (около 5,88 млн долларов) на проведение спасательных и восстановительных работ после тайфуна «Бави», сообщает агентство Xinhua.

Средства будут направлены в восточные провинции Фуцзянь и Чжэцзян, наиболее пострадавшие от стихии. Финансирование предоставят министерства финансов и по чрезвычайным ситуациям КНР.

Из-за приближения тайфуна из опасных районов были эвакуированы более 1,9 млн человек. В регионе действует «оранжевый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, скорость ветра достигает 118–140 км/ч, а в отдельных районах может выпасть до 800 мм осадков.

Тайфун уже вызвал сильные ливни, наводнения и другие чрезвычайные ситуации на восточном побережье страны.

Как сообщили в Министерстве финансов Китая, выделенные средства направят на проведение аварийно-спасательных работ, эвакуацию и размещение населения, устранение угроз безопасности, предотвращение вторичных чрезвычайных ситуаций и другие первоочередные мероприятия по ликвидации последствий стихийного бедствия.