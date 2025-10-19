Китай обвинил США в масштабных кибератаках на систему национального времени
Китайские органы безопасности обнаружили технические доказательства атак.
Министерство государственной безопасности Китая заявило, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США осуществляло кибератаки на Национальный центр времени КНР, похищая конфиденциальные данные и пытаясь нарушить работу системы, отвечающей за передачу точного времени по всей стране, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает South China Morning Post (SCMP), атаки начались еще в марте 2022 года, когда американская разведка впервые получила доступ к внутренним данным центра, расположенного в городе Сиань (провинция Шэньси). В апреле 2023-го хакеры АНБ, используя украденные пароли, взломали сети учреждения и изучали его инфраструктуру.
По данным китайского ведомства, США также пытались вмешаться в высокоточную систему времени Китая, что могло привести к сбоям в работе критически важных сервисов. Для атак, по утверждению Пекина, использовались виртуальные серверы в США, Европе и Азии, выполнявшие роль промежуточных точек.
Китайские органы безопасности заявили, что обнаружили технические доказательства атак и поручили Национальному центру времени провести внутреннее расследование, усилить киберзащиту и обновить протоколы безопасности.
Официальный Вашингтон пока не комментировал эти обвинения.
