Министерство государственной безопасности Китая заявило, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США осуществляло кибератаки на Национальный центр времени КНР, похищая конфиденциальные данные и пытаясь нарушить работу системы, отвечающей за передачу точного времени по всей стране, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает South China Morning Post (SCMP), атаки начались еще в марте 2022 года, когда американская разведка впервые получила доступ к внутренним данным центра, расположенного в городе Сиань (провинция Шэньси). В апреле 2023-го хакеры АНБ, используя украденные пароли, взломали сети учреждения и изучали его инфраструктуру.

По данным китайского ведомства, США также пытались вмешаться в высокоточную систему времени Китая, что могло привести к сбоям в работе критически важных сервисов. Для атак, по утверждению Пекина, использовались виртуальные серверы в США, Европе и Азии, выполнявшие роль промежуточных точек.

Китайские органы безопасности заявили, что обнаружили технические доказательства атак и поручили Национальному центру времени провести внутреннее расследование, усилить киберзащиту и обновить протоколы безопасности.

Официальный Вашингтон пока не комментировал эти обвинения.