Президент США Дональд Трамп объявил о введении 100-процентных пошлин на китайские товары с 1 ноября, передает BAQ.KZ со ссылкой на BILD. В ответ Пекин выступил с жёстким заявлением, обвинив Вашингтон в "двойной морали".

Тарифное объявление Трампа — типичный пример двойных стандартов. Постоянные угрозы высокими пошлинами — неправильный подход в отношениях с Китаем, — заявило министерство торговли КНР.

Поводом для нового витка торгового противостояния стало решение Китая ужесточить контроль за экспортом технологий и оборудования для добычи редкоземельных металлов. Теперь для вывоза таких товаров требуется специальное разрешение "в целях национальной безопасности".

Трамп ответил пошлинами и пообещал ограничить экспорт в Китай "критически важного программного обеспечения". Редкоземельные металлы, используемые в производстве электроники, остаются ключевым звеном в борьбе за технологическое превосходство между двумя мировыми державами.