Китай объявил красный уровень опасности из-за приближения тайфуна «Долфин»

В Китае объявили наивысший, красный уровень метеорологической опасности в связи с приближением мощного тайфуна «Долфин» к восточному побережью страны.

Как сообщает China Daily, по прогнозам синоптиков, вечером 9 августа или в ночь на 10 августа тайфун выйдет на побережье между городом Чжоушань в провинции Чжэцзян и городом Фудин в провинции Фуцзянь. Скорость ветра при этом может достигать 38–45 м/с.

После выхода на сушу «Долфин» начнет постепенно ослабевать по мере продвижения вглубь страны.

С воскресенья по вторник сильный ветер ожидается в Восточно-Китайском море, в районе островов Дяоюйдао, к востоку от Тайваня, а также в Ханчжоуском заливе, на побережье Чжэцзяна и в устье реки Янцзы.

Кроме того, с 9 по 12 августа проливные дожди прогнозируются в ряде районов провинций Фуцзянь, Чжэцзян, Цзянси, Цзянсу, Аньхой, Хубэй, Хэнань, Шаньдун и Хэбэй, а также в Шанхае, Пекине и Тяньцзине.

Метеорологи отмечают необычно продолжительный жизненный цикл тайфуна. По прогнозам, «Долфин» может существовать более 15 дней — это более чем в три раза превышает среднюю продолжительность жизни тайфунов.