МИД КНР заявил, что Пекин глубоко потрясён и решительно осуждает удары США по Венесуэле, а также действия, направленные против её президента, передает BAQ.KZ.

"Китай глубоко потрясён и решительно осуждает грубое применение силы Соединёнными Штатами против суверенного государства и действия против его законного руководства. Подобные гегемонистские шаги США серьёзно нарушают нормы международного права и посягают на суверенитет Венесуэлы, создавая угрозу миру и безопасности в Латинской Америке и Карибском бассейне. Китай решительно выступает против этого и призывает США соблюдать международное право, а также цели и принципы Устава ООН, прекратив подрывать суверенитет и безопасность других государств", — подчеркнули в МИД.