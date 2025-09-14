Китай планирует выпустить более 30 миллионов автомобилей в 2025 году
Почти половина из них — электрокары.
Сегодня, 23:19
73Фото: Синьхуа
Китайские власти объявили о планах реализовать около 32,3 млн автомобилей в 2025 году, передает BAQ.KZ со ссылкой на Синьхуа. Это на 3% больше прошлогоднего уровня. Почти половину объёма должны составить машины на новых источниках энергии (NEV) — 15,5 млн единиц, что означает рост на 20%.
В план также входят меры по стимулированию внутреннего спроса, укреплению производственных цепочек, поддержке экспорта и развитию технологий — от автомобильных чипов и искусственного интеллекта до твердотельных батарей. Стоит отметить, что из-за небольшой стоимости китайские автомобили в последние годы стали пользоваться большим спросом среди казахстанских автолюбителей.
