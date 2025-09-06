Агентство Reuters удалило со своего сайта видео, на котором Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсуждали продление жизни и возможность бессмертия с помощью пересадки органов, передает BAQ.KZ со ссылкой на The Insider. Как пояснили в агентстве, причиной стало отозванное разрешение на использование записи со стороны Центрального телевидения Китая (CCTV), которому принадлежат права на видео. После этого Reuters также разослало уведомления более чем 1000 своим клиентам по всему миру о необходимости снять материал.

В письме юриста CCTV утверждалось, что агентство нарушило условия соглашения об использовании контента. Кроме того, в документе критиковалось "редакционное отношение" Reuters к опубликованному фрагменту. Аналогичные предписания получили и другие СМИ, распространявшие видео по лицензии.

Запись была сделана в Пекине по пути на ворота Тяньаньмэнь, перед военной церемонией в честь 80-летия капитуляции Японии во Второй мировой войне. На кадрах зафиксирован разговор Путина и Си Цзиньпина через переводчика. Си отметил, что в наши дни 70-летних можно считать молодыми, тогда как раньше люди редко доживали до этого возраста. Путин в ответ заявил, что развитие биотехнологий открывает возможность многократной пересадки органов, что в перспективе может позволить человеку достичь бессмертия. В свою очередь, Си выразил уверенность, что уже в этом столетии люди смогут доживать до 150 лет.