На саммите АТЭС в южнокорейском Кёнджу председатель КНР Си Цзиньпин призвал учредить глобальную организацию по управлению искусственным интеллектом, передает BAQ.KZ со ссылкой на Deutsche Welle. По его словам, такой орган мог бы выработать общие правила и превратить ИИ в "общественное благо для всего человечества".

Ранее Пекин уже выдвигал подобную инициативу, однако США отказались поддерживать идею международного регулирования ИИ. Помимо этого, Си Цзиньпин выступил за развитие открытого программного обеспечения и "свободное распространение зелёных технологий", подчеркнув, что Китай продолжит инвестировать в чистую энергетику и введёт двойную систему контроля за выбросами углерода.

Лидеры 21 страны АТЭС приняли совместную декларацию, в которой призвали к диверсификации энергоресурсов, развитию инноваций и углублению экономической интеграции в регионе. Также стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ИИ — для укрепления доверия и наращивания потенциала технологий в экономиках стран-участниц.