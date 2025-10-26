Китайская сторона выступила с предложением углубить торгово-экономическое сотрудничество с США и повысить уровень двусторонних отношений. Об этом заявил вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с американской делегацией в Малайзии, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство Xinhua.

На встрече с министром финансов США Скоттом Бессентом и представителем США на торговых переговорах Джеймисоном Гриром китайский вице-премьер подчеркнул важность сохранения достигнутых ранее договорённостей и наращивания взаимного доверия.

"Результаты китайско-американских торгово-экономических консультаций были достигнуты с большим трудом, и теперь необходимы совместные усилия для их сохранения. Мы надеемся, что США будут взаимодействовать с Китаем на основе взаимного уважения, устраняя разногласия и расширяя взаимовыгодное сотрудничество", — отметил Хэ Лифэн.

Он подчеркнул, что конструктивный диалог и стабильное развитие торговых связей отвечают интересам обеих стран и ожиданиям международного сообщества, тогда как конфронтация нанесёт ущерб и Пекину, и Вашингтону.

По словам Хэ Лифэна, любые разногласия должны решаться "посредством равноправных консультаций на основе принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и сотрудничества, приносящего взаимную пользу".

Как сообщает Xinhua, стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты по вопросам торговли и выразили готовность под стратегическим руководством лидеров двух государств активизировать существующие консультационные механизмы для укрепления двустороннего взаимодействия.