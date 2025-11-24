Государственная корпорация авиационной промышленности Китая (AVIC) на авиасалоне Dubai Airshow 2025 впервые показала полномасштабную модель новейшего беспилотного летательного аппарата Wing Loong X — первого китайского дрона, который, по заявлению разработчиков, способен самостоятельно обнаруживать, отслеживать и поражать подводные лодки, передает BAQ.kz, со ссылкой на armyrecognition.com.

По данным AVIC и китайских госСМИ, Wing Loong X создавался как платформа для противолодочной войны (ASW). Он оснащён системой сброса гидроакустических буев, лёгкими торпедами и комплексом морских наблюдательных сенсоров. Это делает аппарат одной из самых продвинутых беспилотных систем морского назначения на сегодняшний день. Американские военные аналитики отмечают, что Китай таким образом стремится усилить свои позиции в сфере морских операций, где традиционно доминировали западные страны.

Wing Loong X имеет размах крыльев более 20 метров, что делает его крупнейшим и тяжелейшим вооружённым разведывательно-ударным БПЛА, созданным в Китае. Дрон рассчитан на высотные и длительные миссии: он способен подниматься на высоту до 10 000 метров и находиться в воздухе до 40 часов. Благодаря этому система может обеспечивать длительное наблюдение за ключевыми акваториями и оперативно наносить удары как в открытом море, так и в прибрежных районах.

Появление Wing Loong X сигнализирует о серьёзной эскалации использования беспилотников в военно-морской сфере и потенциально открывает новый этап в конкуренции ведущих мировых держав на море.