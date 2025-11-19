Представительница Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила, что Пекин "не оставит себе иного выбора, кроме как принять дальнейшие меры", если премьер-министр Японии Санаэ Такаити не откажется от своих "неправильных высказываний" о Тайване и не пересмотрит "ошибочный курс", передает BAQ.KZ со ссылкой на DW.

По словам Мао Нин, Токио должен предпринять конкретные шаги для защиты "политической основы" двусторонних отношений. Она подчеркнула, что заявление Такаити нанесло "фундаментальный ущерб" отношениям между странами. Представительница МИД также добавила, что в случае продолжения "ошибок" Китай примет "жёсткие и решительные меры".

В ходе брифинга Мао Нин также прокомментировала запрет Китая на импорт японских морепродуктов, принятый незадолго до её выступления. Она отметила, что "в нынешних условиях" японские поставки всё равно не нашли бы рынка сбыта в Китае.

Инцидент возник после высказываний Такаити 7 ноября в парламенте Японии. Отвечая на вопросы депутатов, она заявила, что возможное нападение Китая на Тайвань может быть расценено как "ситуация, угрожающая выживанию" Японии. Этот термин закреплён в японском законодательстве и позволяет использовать Силы самообороны за пределами страны, если внешняя атака создаёт прямую угрозу Японии.

В качестве аргумента Такаити отметила, что использование военных кораблей и силы против Тайваня "может считаться ситуацией, угрожающей существованию нации", процитировавшая газета Mainichi Shimbun.

Заявления премьер-министра вызвали жёсткую реакцию Китая. Замглавы МИД КНР Сунь Вэйдун вызвал посла Японии и потребовал отозвать "возмутительные заявления". В свою очередь, японская сторона подала протест после скандального комментария генконсула Китая в Осаке Сюэ Цзяня, который написал, что "грязную голову, которая суётся не в своё дело, нужно отрезать". Позднее его пост был удалён.

Напряжённость усилилась и в других сферах. Китайские власти призвали граждан воздержаться от поездок в Японию, а государственные авиакомпании начали предлагать бесплатную отмену бронирований. Министерство образования КНР заявило об "ухудшении условий обучения" для китайских граждан в Японии и рекомендовало студентам внимательно следить за ситуацией с безопасностью.

Несмотря на давление, Такаити отказалась пересматривать свои слова, подчеркнув, что её позиция соответствует традиционной линии правительства. В МИД Китая назвали её заявления нарушающими "принцип одного Китая" и дух четырёх ключевых китайско-японских договорённостей.

Генсек кабинета министров Японии Минору Кихара, в свою очередь, заявил, что позиция Токио по Тайваню остаётся неизменной и соответствует совместному коммюнике Японии и Китая 1972 года, в котором страна признала правительство КНР единственным законным.