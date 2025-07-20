В КНР приступили к строительству гигантской гидроэлектростанции на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Цангпо, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.

На церемонии запуска проекта присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян. Вырабатываемое ГЭС электричество должны поставлять за пределы региона; также оно должно удовлетворить местные нужды. Река Ярлунг Цангпо - одна из крупнейших водных артерий Южной Азии - также протекает через Индию и Бангладеш и впадает в реку Ганг.

По подсчетам строительной компании Power China, гидроэлектростанция сможет ежегодно вырабатывать 300 млрд кВт.ч электроэнергии. Стоимость гидротехнического сооружения оценивают в 167,1 млрд долларов.

Отмечается, что этот объект по масштабам может превзойти плотинную гидроэлектростанцию "Три ущелья" на реке Янцзы в провинции Хубэй - самую большую электростанцию в мире на сегодняшний день.