Китай приступил к строительству крупнейшей гидроэлектростанции в мире
Стоимость гидротехнического сооружения оценивают в 167,1 млрд долларов.
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В КНР приступили к строительству гигантской гидроэлектростанции на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Цангпо, передает BAQ.KZ со ссылкой на INTERFAX.RU.
На церемонии запуска проекта присутствовал премьер Госсовета КНР Ли Цян. Вырабатываемое ГЭС электричество должны поставлять за пределы региона; также оно должно удовлетворить местные нужды. Река Ярлунг Цангпо - одна из крупнейших водных артерий Южной Азии - также протекает через Индию и Бангладеш и впадает в реку Ганг.
По подсчетам строительной компании Power China, гидроэлектростанция сможет ежегодно вырабатывать 300 млрд кВт.ч электроэнергии. Стоимость гидротехнического сооружения оценивают в 167,1 млрд долларов.
Отмечается, что этот объект по масштабам может превзойти плотинную гидроэлектростанцию "Три ущелья" на реке Янцзы в провинции Хубэй - самую большую электростанцию в мире на сегодняшний день.
"В январе власти Индии заявляли, что высказали китайской стороне беспокойство по поводу этого проекта, призвали Пекин обеспечить отсутствие вреда для населения, живущего ниже по реке. В Дели пообещали защищать индийские национальные интересы.
В свою очередь в МИД КНР заявляли, что ГЭС не окажет негативного влияния на регионы, находящиеся вниз по течению. В ведомстве добавили, что будут поддерживать связь со странами, через которые тоже течет Ярлунг Цангпо", -пишет INTERFAX.RU.
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