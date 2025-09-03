Китай продемонстрировал ядерную военную технику на параде
Китай показал ядерную триаду страны.
В Пекине состоялся масштабный военный парад, посвящённый 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне, передает BAQ.KZ.
На площади Тяньаньмэнь были представлены самые современные достижения оборонной промышленности КНР. Впервые публике показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-19, HQ-12 и HQ-29.
Особое внимание привлекла стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета DF-5C, способная поражать цели в любой точке мира. Впервые Китай представил свою ядерную триаду — стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования.
Как передает Report, на смотре были продемонстрированы авиационная ракета большой дальности "Цзинлэй-1", межконтинентальная ракета подводного базирования "Цзюйлан-3", а также межконтинентальные ракеты наземного базирования "Дунфэн-61" и "Дунфэн-31".
Также была продемонстрирована стратегическая ядерная межконтинентальная ракета DF-5C, радиус поражения которой охватывает всю планету.
По мнению экспертов, демонстрация ядерного потенциала стала сигналом о новом этапе военной модернизации и укрепления обороноспособности Китая.
