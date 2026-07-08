Китай раскрыл Казахстану секреты своих АЭС

От строительства до эксплуатации

Председатель Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе рабочей поездки в Китай ознакомился с работой крупнейших объектов атомной энергетики страны. В программу визита вошли Тяньваньская атомная электростанция и строящаяся АЭС «Сюйвэй», расположенные в провинции Цзянсу. Во время поездки казахстанская делегация провела переговоры с представителями Государственного управления по делам энергетики КНР, руководством Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC), а также дочерних компаний и организаций, задействованных в строительстве и эксплуатации атомных электростанций.

Во встречах также участвовали руководители CNNC Overseas, China Nuclear Power Engineering (CNPE), China Nuclear Energy Construction (CNEC) и Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC). Китайская сторона представила подходы к реализации крупных проектов в атомной отрасли, рассказала о современных инженерных решениях, цифровых инструментах управления строительством и эксплуатации станций, подготовке специалистов и международном сотрудничестве. Отдельной темой стали возможности китайских компаний в проектировании, строительстве и сопровождении объектов атомной энергетики на протяжении всего их жизненного цикла.

Опыт действующей станции

Одним из пунктов программы стала Тяньваньская АЭС — один из крупнейших атомных энергетических объектов Китая. Станция построена с применением российских реакторных установок ВВЭР и китайских технологий. За более чем двадцать лет эксплуатации проект зарекомендовал себя как успешный пример российско-китайского сотрудничества, накопив значительный опыт безопасной и надежной работы. Особое внимание делегации было уделено строительству АЭС «Сюйвэй». Этот объект называют первым в мире гибридным проектом, который объединяет реакторы третьего поколения Hualong One и высокотемпературный газоохлаждаемый реактор четвертого поколения.

Кроме производства электроэнергии, будущая станция будет обеспечивать промышленное теплоснабжение. Проект также рассматривается как первый крупномасштабный пример интеграции атомной энергетики и нефтехимической промышленности. При его реализации применяются цифровые технологии и интеллектуальные системы управления строительством. Во время посещения объектов представители Казахстана также ознакомились с системой эксплуатации атомных станций, организацией ядерной и радиационной безопасности, подготовкой персонала и современными инженерными решениями, используемыми при реализации масштабных атомных проектов.

Что сказал Саткалиев

По словам председателя Агентства по атомной энергии Алмасадама Саткалиева, опыт китайской атомной отрасли представляет для Казахстана значительный практический интерес.

Тяньваньская и Сюйвэйская атомные электростанции отражают различные этапы развития современной атомной энергетики, от успешной эксплуатации крупных генерирующих мощностей до внедрения инновационных технологий нового поколения. Изучение этого опыта имеет важное значение для Казахстана, который реализует собственную программу развития атомной энергетики. Мы высоко ценим открытость китайских партнеров и готовность делиться своими компетенциями, что создает прочную основу для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой, — отметил он.

По итогам визита Казахстан и Китай подтвердили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в сфере мирного использования атомной энергии. В числе приоритетных направлений названы обмен профессиональным опытом, подготовка специалистов, развитие инженерных компетенций и внедрение лучших международных практик при реализации проектов в атомной энергетике.