Китай сообщил о прорыве в добыче урана из морской воды
Власти Китая рассматривают добычу полезных элементов из морской воды как одно из перспективных направлений развития высокотехнологичной экономики.
Сегодня 2026, 19:57
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