Китай сообщил о прорыве в добыче урана из морской воды

Китай впервые добился извлечения урана из морской воды в реальных океанических условиях в промышленных масштабах. Об этом говорится в докладе Министерства природных ресурсов КНР, передает BAQ.KZ.

Согласно документу, китайские научные институты, университеты и предприятия также достигли значительного прогресса в разработке технологий извлечения из морской воды лития, урана, дейтерия и других ценных микроэлементов.

Особое внимание в докладе уделяется запасам урана в мировом океане. По оценкам специалистов, в морской воде содержится около 4,5 млрд тонн этого стратегического ресурса, что более чем в тысячу раз превышает разведанные запасы на суше.

Ставка на стратегические ресурсы

Как отметил директор Института опреснения и комплексного использования морской воды в Тяньцзине Сян Вэньси, в стране уже работают 167 установок по опреснению морской воды общей производительностью более 3 млн тонн в сутки.

Кроме того, объем морской воды, используемой для промышленного охлаждения, достиг 193,36 млрд тонн в год. По сравнению с 2020 годом этот показатель вырос на 86,4%.

Новые технологии до 2030 года

В период реализации 15-го пятилетнего плана на 2026-2030 годы Китай намерен ускорить разработку оборудования и технологий для извлечения стратегических элементов из морской воды.

По словам Сян Вэньси, страна будет формировать технологический задел для будущего промышленного освоения ресурсов мирового океана, включая добычу урана и других редких элементов. Это позволит снизить зависимость от традиционных месторождений и укрепить сырьевую безопасность государства.