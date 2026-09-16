Китай создал первый в мире носитель для подводных дронов

В Шанхае строится необычный военный корабль, предназначенный для запуска и обслуживания сверхкрупных беспилотных подводных аппаратов. СМИ называют его первым специализированным носителем такого типа в мире. Корабль заметили на верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае. По оценке, судно рассчитано на работу с XXLUUV — сверхкрупными беспилотными подводными аппаратами.

Конструкция корабля напоминает десантный корабль с доковой камерой в кормовой части. В носу расположен закрытый ангар, который, по оценке экспертов, может вместить около четырёх крупных подводных дронов или большее количество аппаратов меньшего размера. Судно сможет использоваться как плавучая база для хранения, обслуживания, запуска и приёма беспилотных аппаратов.

Китай уже испытывает два типа сверхкрупных подводных дронов длиной около 35 и 45 метров. Они в шесть–восемь раз больше американского Boeing Orca XLUUV. Китай остаётся единственной страной, которая построила полноразмерные беспилотные подводные аппараты. Их испытания проходят у побережья Хайнаня. Появление специализированного корабля может позволить Китаю применять такие дроны на значительном удалении от своих берегов.