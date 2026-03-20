«Казатомпром» опубликовал финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль группы составила 807 млрд тенге против 1,13 трлн тенге годом ранее. Выручка осталась практически на том же уровне 1,803 трлн тенге, передает BAQ.kz.

Средняя цена реализации урана снизилась с $69,5 до $65,3 за фунт на фоне падения среднегодовой спотовой цены на 14%. При этом объём продаж природного урана вырос на 11%.

Операционный денежный поток увеличился с 516 до 810 млрд тенге. Дивиденды акционерам составили 1 264 тенге на акцию против 1 213 тенге в 2024 году.

Крупнейшим покупателем казахстанского урана стал Китай – 797 млрд тенге, или 44% выручки. Поставки в США выросли со 143 до 204 млрд тенге, в Россию – сократились с 253 до 218 млрд тенге.

С января 2025 года ставка налога на добычу урана в Казахстане повышена с 6% до 9%. С 2026 года вводится дифференцированная шкала в зависимости от объёмов добычи и цен на уран.

Капитальные затраты компании выросли с 190 до 256 млрд тенге. Совокупный долг увеличился со 150 до 207 млрд тенге.