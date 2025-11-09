Китай возобновит экспорт ключевых чипов для автопрома Европы
ЕС договорился о снятии ограничений.
Китай официально подтвердил намерение возобновить поставки полупроводников, используемых в производстве автомобилей, в страны Европейского союза. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии и комиссар по торговле Марош Шефчович, передает BAQ.KZ со ссылкой Report.
По словам чиновника, Пекин согласился предоставить послабления по лицензиям на экспорт при условии, что поставляемые микросхемы будут использоваться исключительно в гражданских целях.
"Я нахожусь в постоянном контакте с китайскими и нидерландскими властями, чтобы обеспечить устойчивое и полное восстановление поставок полупроводников", — отметил Шефчович.
Кризис в отрасли начался в октябре, когда Нидерланды взяли под контроль производителя чипов Nexperia, принадлежащего китайской компании Wingtech. В ответ Пекин ввел жесткие ограничения на экспорт полупроводников, что спровоцировало перебои в поставках.
Как сообщает Bloomberg, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в кулуарах климатического саммита COP30подтвердил, что Китай уведомил Гаагу о скором возобновлении экспорта продукции Nexperia.
По словам Схофа, соглашение стало результатом скоординированных действий Нидерландов, Германии, Еврокомиссии и прямых переговоров с Пекином, совпавших с торговым потеплением между США и Китаем.
Ранее аналогичное разрешение на импорт чипов получили и немецкие автоконцерны. Эксперты отмечают, что восстановление экспорта стабилизирует рынок автокомпонентов по всей Европе, включая ключевые транзитные узлы между ЕС и Азией.
