Китай впервые отправит астронавта на годовую миссию на Tiangong
Китай запустит пилотируемый корабль Shenzhou-23 к орбитальной станции Tiangong.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В рамках миссии один из членов экипажа проведет в космосе около года - это станет рекордом для китайской пилотируемой программы.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, запуск запланирован на 23:08 по бакинскому времени с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Long March-2F Y23.
На борту Shenzhou-23 будут три астронавта. В состав экипажа вошли командир Чжу Янчжу, пилот Чжан Юаньчжи, а также специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Она станет первым представителем Гонконга, участвующим в китайской космической миссии.
Годовой полет позволит китайским специалистам изучить влияние длительного пребывания в космосе на организм человека. Эти исследования имеют особое значение для Пекина на фоне подготовки к пилотируемой высадке на Луну, которую Китай планирует осуществить к 2030 году.
Shenzhou-23 продолжит серию миссий, с помощью которых Китай регулярно отправляет экипажи на собственную орбитальную станцию Tiangong.
Самое читаемое
- В Алматы мужчина с ножом напугал прохожих на улице
- В Темиртау после столкновения двух автомобилей одна из машин перевернулась
- 32 двора благоустроют в Актобе по программе «Бюджет народного участия»
- Актау и Курык станут ключевыми узлами роста грузопотока
- Пропавшего пастуха нашли мёртвым в Акмолинской области