Китай впервые поднял в небо 10-тонный электрический самолёт
16 Ноября 2026, 17:00
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16 Ноября 2026, 17:0016 Ноября 2026, 17:00
46Фото: russian.news.cn
В Китае впервые испытали в пилотируемом полёте электрический коммерческий самолёт CE-25A, разработанный местными специалистами. Его максимальная взлётная масса достигает 10 тонн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство «Синьхуа».
Первый полёт состоялся 14 ноября в городе Биньчжоу провинции Шаньдун на востоке Китая.
Особенностью испытания стало применение интеллектуальных технологий при выполнении пилотируемого полёта.
Самолёт CE-25A разработан в Китае. Испытание стало важным этапом проверки возможностей электрической авиации.
Данные о продолжительности полёта, дальности и сроках начала коммерческой эксплуатации самолёта пока не приводятся.
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