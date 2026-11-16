Китай впервые поднял в небо 10-тонный электрический самолёт

В Китае впервые испытали в пилотируемом полёте электрический коммерческий самолёт CE-25A, разработанный местными специалистами. Его максимальная взлётная масса достигает 10 тонн, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на агентство «Синьхуа».

Первый полёт состоялся 14 ноября в городе Биньчжоу провинции Шаньдун на востоке Китая.

Особенностью испытания стало применение интеллектуальных технологий при выполнении пилотируемого полёта.

Самолёт CE-25A разработан в Китае. Испытание стало важным этапом проверки возможностей электрической авиации.

Данные о продолжительности полёта, дальности и сроках начала коммерческой эксплуатации самолёта пока не приводятся.